18-летняя рижанка Сильвия Анна Кауфмане начала карьеру модели год назад, но уже добилась впечатляющих результатов - у нее множество предложений о работе, а в портфолио уже есть несколько фотосессий в США, Норвегии, Дании и Швеции, пишет DELFI Izklaide. У девушки даже есть псевдоним для съемок за границей - Silvy Sirius.

Все началось с обычного объявления, которая она увидела в поисках фотографа - Сильвия хотела сделать фотосессию. И она оказалась столь удачной, что ей предложили работать не только в Латвии, но и за пределами страны.

Фотографироваться она любила всегда, пробовала себя и на подиуме - этот навык Сильвия планирует усовершенствовать после окончания школы.

"Это очень интересная работа, - говорит она. - Однако фотосъемки - это еще не все. Работа ответственная и непростая. Всегда хочется, чтобы снимки были профессиональными".

Карьера девушки пока только началась, но она готова приложить все усилия, чтобы достичь международного успеха и уверена, что усердный труд всегда приносит плоды.