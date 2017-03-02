Фотографию подарка опубликовал в Instagram один из участников коллектива Виталий Дубинин. "Вот такой интересный букетик от Маши Зайцевой!" — подписал пост исполнитель. "Рада, что угодила", — ответила поклонница в комментариях к публикации.

Вот такой интересный букетик от Маши Зайцевой!

A post shared by Vitaly (@vitalydubinin) on Feb 28, 2017 at 3:30am PST