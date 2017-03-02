Аренда льва обошлась футболисту в 150 евро за час — пишет издание The Daily Mirror.
ФОТО: Игрок "Спартака" арендовал львенка на день рождения дочери
Foto: instagram.com/dmitrykombarov
Дмитрий Комбаров во время празднования дня рождения ребенка опубликовал в своем Instagram фото с маленьким львенком.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.