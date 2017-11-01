Популярные в Латвии люди не упустили возможность поделиться снимками своих нарядов и грима в социальных сетях.
ФОТО: Как латвийские знаменитости отмечали Хэллоуин(7)
Foto: instagram.com/leiskalne
Хэллоуин - это возможность не только для детей нарядиться в карнавальные костюмы и маски, взрослые тоже с удовольствием примеряют пугающие образы и дурачатся.
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