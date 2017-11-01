Популярные в Латвии люди не упустили возможность поделиться снимками своих нарядов и грима в социальных сетях.

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A post shared by Katrina Jaunupe (@leiskalne) on Oct 31, 2017 at 11:26am PDT

Happy Halloween! #halloween

A post shared by Maija Stuge (@jennymayreal) on Oct 31, 2017 at 9:53am PDT

Zvēru bariņš #halloween

A post shared by Santa Pilena (@kidsgazette) on Oct 31, 2017 at 11:39am PDT

Happy Halloween 🎃👻🕷🕸🎩♥️♣️♦️♠️👧🏻

A post shared by Monami Frost (@monamifrost) on Oct 31, 2017 at 12:52pm PDT

A post shared by Katrina Jaunupe (@leiskalne) on Nov 1, 2017 at 12:06am PDT

Halloween 👻 🎃 #halloween #vampire #blood

A post shared by Aleksandra Kurusova (@aleksandrakurusova) on Oct 30, 2017 at 11:52am PDT