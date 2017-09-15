Когда Тилан было 10, фотосессия журнала Vogue с ее участием вызвала огромный скандал, спровоцировав целую волну дискуссий об этичности участия детей в модельном бизнесе и ранней сексуализации. Автора фотосессии - знаменитого дизайнера Тома Форда - публика обвиняла в растлении малолетних. Тем не менее, за Тилан Блондо закрепилась слава самой красивой девочки в мире (еще одна претендентка на этот неофициальный титул - россиянка Кристина Пименова).
На днях Тилан посетила Неделю моды в Нью-Йорке. Интересно, что девушка на показах сидела в одном ряду с самыми важными и знаменитыми гостями. И вот как она выглядит теперь в свои 16 лет.