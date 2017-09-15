Тилан Блондо знакома с миром моды почти с пеленок. Уже в 4 года дочь телеведущей Вероники Любри и футболиста Патрика Блондо позировала для известных брэндов.

Когда Тилан было 10, фотосессия журнала Vogue с ее участием вызвала огромный скандал, спровоцировав целую волну дискуссий об этичности участия детей в модельном бизнесе и ранней сексуализации. Автора фотосессии - знаменитого дизайнера Тома Форда - публика обвиняла в растлении малолетних. Тем не менее, за Тилан Блондо закрепилась слава самой красивой девочки в мире (еще одна претендентка на этот неофициальный титул - россиянка Кристина Пименова).

На днях Тилан посетила Неделю моды в Нью-Йорке. Интересно, что девушка на показах сидела в одном ряду с самыми важными и знаменитыми гостями. И вот как она выглядит теперь в свои 16 лет.

A post shared by Thylane (@thylaneblondeau) on Sep 13, 2017 at 5:35am PDT

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