21-летняя Динара изучает в одном из британских университетов бухгалтерию и финансы, а также работает моделью. За полтора года с момента появления блога девушки в Instagram у нее появилось более 200 тысяч подписчиков. Недавно Динара опубликовала фото, сделанное для глянцевого журнала. Снимок девушки в нижнем белье вызвал множество негативных комментариев со стороны ее соотечественников, исповедующих ислам (около 70% населения страны - мусульмане), сообщает издание The Daily Mail. Впрочем, нашлись у девушки и защитники, посоветовавшие недоброжелателям больше думать о происходящем в стране, а не о чьих-то личных увлечениях.