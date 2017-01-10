21-летняя Динара изучает в одном из британских университетов бухгалтерию и финансы, а также работает моделью. За полтора года с момента появления блога девушки в Instagram у нее появилось более 200 тысяч подписчиков. Недавно Динара опубликовала фото, сделанное для глянцевого журнала. Снимок девушки в нижнем белье вызвал множество негативных комментариев со стороны ее соотечественников, исповедующих ислам (около 70% населения страны - мусульмане), сообщает издание The Daily Mail. Впрочем, нашлись у девушки и защитники, посоветовавшие недоброжелателям больше думать о происходящем в стране, а не о чьих-то личных увлечениях.
ФОТО: Казахская "Барби" рассердила мусульман откровенными снимками(1)
Foto: instagram.com/dinara_rkh
Популярная в соцсетях уроженка Казахстана Динара Рахимбаева, которую называют "казахской живой Барби", рассердила соотечественников.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.