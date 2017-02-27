Путешествуя по острову на велосипеде, Джонс заметил квокку – одного из обитающих здесь зверьков, которых за внешний вид иногда называют "самыми счастливыми животными в мире". Турист остановился, чтобы сделать несколько снимков. Возвращаясь к велосипеду, он заметил, что квокка следует за ним. Джонс опустил свой GoPro на землю как раз в момент, когда зверек сделал прыжок в его направлении, как будто пытаясь обнять, сообщает Perth Now.
ФОТО: Квокка-обнимашка покорила соцсети
Foto: Vida Press
В Сети набирает популярность фотография квокки, сделанная несколько недель назад при помощи GoPro австралийским туристом Кэмпбеллом Джонсом во время посещения острова Роттнест.
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