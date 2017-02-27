Путешествуя по острову на велосипеде, Джонс заметил квокку – одного из обитающих здесь зверьков, которых за внешний вид иногда называют "самыми счастливыми животными в мире". Турист остановился, чтобы сделать несколько снимков. Возвращаясь к велосипеду, он заметил, что квокка следует за ним. Джонс опустил свой GoPro на землю как раз в момент, когда зверек сделал прыжок в его направлении, как будто пытаясь обнять, сообщает Perth Now.

It's hard being irresistible #quokka #rottnest #seeaustralia #happyquokkamonday

A post shared by Campbell Jones (@cambojones2020) on Jan 24, 2017 at 3:52am PST

Aye mate. #quokka #rottnest #seeaustralia #gopro #exploreperth #wa #perthfect #perthisok #perth #happyquokkamonday

A post shared by Campbell Jones (@cambojones2020) on Jan 23, 2017 at 4:15am PST