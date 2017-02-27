В Сети набирает популярность фотография квокки, сделанная несколько недель назад при помощи GoPro австралийским туристом Кэмпбеллом Джонсом во время посещения острова Роттнест.

Путешествуя по острову на велосипеде, Джонс заметил квокку – одного из обитающих здесь зверьков, которых за внешний вид иногда называют "самыми счастливыми животными в мире". Турист остановился, чтобы сделать несколько снимков. Возвращаясь к велосипеду, он заметил, что квокка следует за ним. Джонс опустил свой GoPro на землю как раз в момент, когда зверек сделал прыжок в его направлении, как будто пытаясь обнять, сообщает Perth Now.

Wanted a hug too?! Copyright for this picture is held by @rottnestfastferries , please direct all usage requests to emily@rottnestfastferries.com.au A post shared by Campbell Jones (@cambojones2020) on Jan 25, 2017 at 10:04pm PST