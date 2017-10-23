Лиене - одна из тех, кто умножает популярность публикациями своих полуобнаженных фотографий. Правда, не все высказывают восхищение, есть также комментарии, в которых пользователи соцсетей упрекают Ушакову в неподобающем поведении. Видимо, поэтому она после публикации запретила комментировать серию своих свежих эротических снимков.

How come you don't call me ? ☎️🦋

A post shared by LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) on Oct 20, 2017 at 1:11am PDT

🥀#сладкиесети 🌪#agentprovocateur #lace #curves ❤️

A post shared by LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) on Oct 16, 2017 at 1:08pm PDT

#Moscow 13.10-...... ✌🏻✈️🌪 #photographer @hypnotised80 #agentprovocateur #seeya

A post shared by LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) on Oct 11, 2017 at 1:39pm PDT