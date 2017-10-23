Лиене - одна из тех, кто умножает популярность публикациями своих полуобнаженных фотографий. Правда, не все высказывают восхищение, есть также комментарии, в которых пользователи соцсетей упрекают Ушакову в неподобающем поведении. Видимо, поэтому она после публикации запретила комментировать серию своих свежих эротических снимков.
ФОТО: Лиене Ушакова показала себя в сексуальном белье(8)
Foto: instagram.com/lenaushakova89/
Звезда латвийского сегмента соцсетей Лиене Ушакова, известная также как Сексуальная Ли, опубликовала серию пикантных снимков, на которых позирует в соблазнительном нижнем белье.
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