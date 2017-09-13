Латвийская радио-диджей и сетевая знаменитость Лиене Ушакова, известная как Сексуальная Ли, продолжает публиковать провокационные фотографии.

Instagram Лиене очень популярен среди латвийских пользователей, благодаря ее любви к откровенным снимкам, на которых она демонстрирует свое тело. Даже фотографируя еду, Лиене в качестве "вишенки на торте" украшает кадр своей пышной грудью. Как, например, в одной из недавних публикаций.