Instagram Лиене очень популярен среди латвийских пользователей, благодаря ее любви к откровенным снимкам, на которых она демонстрирует свое тело. Даже фотографируя еду, Лиене в качестве "вишенки на торте" украшает кадр своей пышной грудью. Как, например, в одной из недавних публикаций.

#americano 🍽☕️

A post shared by LENA USHAKOVA (@lenaushakova89) on Sep 9, 2017 at 4:59am PDT