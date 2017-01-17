По словам 24-летней бразильской модели, ставшей первой темнокожей обладательницей титула Miss Bum Bum, она хочет доказать, что не так страшен черт, как его малюют, подразумевая неоднозначные высказывания Трампа о женщинах и иммигрантах.

Портрет нового президента США теперь украшает верхнюю часть спины Эрики, которая надеется, что он заметит ее поступок и задумается о неправоте своих слов.

В интервью изданию The Sun она признала, что, несмотря на несовпадение взглядов по многим вопросам, Трамп все же кажется ей привлекательным. "У него гипнотический взгляд, серьезный и сильный, у меня от него даже немножко дрожат коленки, - говорит Эрика. - Но мне кажется, что у него есть и другая сторона личности, неописуемо привлекательная. К тому же он очень интеллигентный, меня такие мужчины всегда привлекали".

По словам девушки, татуировка - это ее белый флаг, знак стремления к солидарности. Теперь Эрика мечтает попасть в Белый дом, чтобы продемонстрировать свою татуировку с портретом Дональду Трампу.

Под конец сеанса, который длился около полутора часов, татуировщик отметил, что Эрика, если ей надоест лицо Трампа, в любой момент сможет изменить рисунок. Например, на розочку.