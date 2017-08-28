27 августа в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония награждения премии MTV Music Video, где звезды шоу-бизнеса традиционно посоревновались нарядами.

Церемония каждый год становится одной из самых обсуждаемых, так как дресс-код не предполагает жестких рамок и знаменитости стараются перещеголять друг друга откровенностью, а нередко и безвкусицей в выбранной одежде.

Больше всего внимания в этом году привлекли певица Ники Минаж в розовом костюме из латекса, модель Хайди Клум и ее декольте, а также дочь Майкла Джексона Пэрис в прозрачном наряде.

Похвалы от обозревателей удостоились Кэти Перри в элегантном белом платье и модель Эмбер Роуз в черном вечернем платье.

Ну а что касается лауреатов премии, то лидером стал Кендрик Ламар, победивший в шести номинациях, в том числе главной категории - "Видео года" - за клип на композицию Humble.

Подробнее: http://www.newsru.com/cinema/28aug2017/mtv.html