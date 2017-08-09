Выход претенденток на участие в финале на центральные улицы Сан-Паулу уже стал традицией. Даже автомобилисты, которые попадают в пробки из-за ажиотажа, вызванного 27 аппетитными девушками в бикини, не сердятся, а восторженно кричат и глазеют на шествие полуобнаженных дам. Каждая из них стремилась показать как можно больше достоинств, чтобы именно ее в ближайшем будущем выбрали для участия в финале, куда пройдут 15 претенденток из 27.
ФОТО: Лучшие попки Бразилии снова устроили затор на улицах Сан-Паулу(3)
Foto: Vida Press
В Бразилии полным ходом идет подготовка к одному из популярнейших событий в стране - ежегодному конкурсу Miss Bum Bum, в ходе которого выбирают обладательницу самой привлекательной попки.
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