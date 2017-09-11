Жительница Великобритании после рождения пятерых детей решила вновь стать красивой. Как пишет Daily Mail, 35-летняя Симон Гейтли из Норт-Йоркшира, стала настоящей звездой Instagram после того, как сбросила лишний вес — целых 115 килограммов.

Британка поделилась своим секретом похудения: каждый день она встает раньше всей семьи, чтобы 1,5 часа бегать. Кроме того, она занимается в тренажерном зале. У Гейтли большая семья: 45-летний муж — профессор Пол Гейтли, а также пятеро детей: Минни (2 года), Индия (5 лет), Блоссом (6 лет), Честер (7 лет) и Саммер (9 лет). Дети часто выступают в роли "утяжелителей", с которыми она тренируется, пишет "360".

Некоторые подписчики утверждают, что потрясающая форма Гейтли – это обман, а ее детей вынашивала суррогатная мать.