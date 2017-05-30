В 30 лет Аллегра решила, что хочет стать моделью и отправилась к пластическому хирургу за новым бюстом - и увеличила его с размера С до Е. Спустя 10 лет, заработав и накопив на еще одну операцию, она снова увеличила грудь. А потом еще. Сейчас объем груди Аллегры составляет около 140 см, но она мечтает о еще больших объемах. По ее словам, работа моделью приносит ей около 100 тысяч долларов в год, благодаря чему она смогла переехать на побережье океана в Калифорнию.
"Мне скоро 50, но я продолжаю наращивать свой бюст", - с гордостью заявила она изданию The Daily Mail. Останавливаться женщина не собирается, несмотря на очевидные неудобства - например, она не может самостоятельно зашнуровать обувь.