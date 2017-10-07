По словам самой модели, в сентябре кампания марки получила множество неприятных отзывов, чем она оказалась ошеломлена. "Я даже получала угрозы об изнасиловании на свою электронную почту. Даже представить не могу, каково это — жить с таким ограниченным мышлением", — подписала свое фото девушка.