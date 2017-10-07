По словам самой модели, в сентябре кампания марки получила множество неприятных отзывов, чем она оказалась ошеломлена. "Я даже получала угрозы об изнасиловании на свою электронную почту. Даже представить не могу, каково это — жить с таким ограниченным мышлением", — подписала свое фото девушка.
ФОТО: Модели пригрозили изнасилованием из-за волосатых ног
Foto: Vida Press
Шведская модель Арвида Бистрем, принявшая участие в осенне-зимней кампании adidas Originals, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она позирует в кроссовках бренда с волосами на ногах и в зоне подмышек. Поклонники бренда возмутились тем фактом, что девушка не убирает лишнюю растительность с тела.
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