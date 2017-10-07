ФОТО: Модели пригрозили изнасилованием из-за волосатых ног

Foto: Vida Press

Шведская модель Арвида Бистрем, принявшая участие в осенне-зимней кампании adidas Originals, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой она позирует в кроссовках бренда с волосами на ногах и в зоне подмышек. Поклонники бренда возмутились тем фактом, что девушка не убирает лишнюю растительность с тела.