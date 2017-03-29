Вечеринка по случаю открытия собрала всех любителей моды и стиля, среди которых были многие известные персоны - предпринимательница Марика Гедерте, политик Мартиньш Бондарс с супругой Иевой, радиоведущая Иева Адамс, телеведущая Майя Силова, модные обозреватели и блогеры и многие другие.

Программа недели моды продлится до 1 апреля. В рамках показов RFW свои коллекции одежды прет-а-порте сезона осень-зима 2017 представят латвийские дизайнеры Amoralle, Anna Led, Katya Katya Shehurina, Narciss, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Paviljons, дебютант прошлого сезона Talented и дебютант этого сезона Cinnamon Concept, а также бренды дизайнерской одежды для детей Paade Mode и Aristocrat Kids.

Эта сессия RFW ознаменовалась участием дизайнеров из Грузии: Dalood и Mariam Gvasalia впервые представили грузинскую моду во время открытия RFW на главном подиуме латвийской столицы. Из иностранных гостей также ожидаются показы Naira Khachatryan (Италия), KÄT и Pohjanheimo (Эстония), Lilija Larionova (Литва).

Традиционно в рамках Недели моды будут работать pop-up магазины дизайнеров RFW, в которых 3 и 4 апреля можно будет приобрести понравившееся изделия из только что продемонстрированных коллекций.

Любители ночной жизни оценят две вечеринки RFW в официальном клубе Недели моды Coyote Fly Lounge Club: 31 марта – свою коллекцию спортивной одежды представит дизайнер Илья Булычев (Bulichev), 1 апреля во время RFW Models & Fans Party состоится показ RESERVED, а также будут награждены лучшие модели этого сезона.