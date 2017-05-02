Полиция Новой Зеландии официально зачислила в свои ряды морскую свинку по кличке Эллиот. Правоохранители планируют использовать животное в социальной рекламе, нацеленной на то, чтобы местные водители соблюдали скоростной режим, особенно рядом с учебными заведениями.

Новость о зачислении Эллиота, которому даже сшили специальную форму, в ряды стражей порядка была опубликована на странице новозеландской полиции в соцсетях. Было объявлено, что констебль Эллиот предпочитает делать свои дела не торопясь, то есть максимально безопасным способом, сообщает Daily Mail.

Объявление было приурочено к возобновлению с 1 мая занятий в новозеландских школах. Водителей призывают быть осторожными при передвижении рядом с учебными заведениями и обращать внимание на регулировщиков.