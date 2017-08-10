Среди героинь книг и кинематографа, вдохновивших создателей коллекции -
Гермиона из "Гарри Поттера", Красная Шапочка, злодейка Ядовитый плющ, Чудо-Женщина, Круэлла Де Виль, Белоснежка и другие.