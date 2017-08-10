Среди героинь книг и кинематографа, вдохновивших создателей коллекции -
Гермиона из "Гарри Поттера", Красная Шапочка, злодейка Ядовитый плющ, Чудо-Женщина, Круэлла Де Виль, Белоснежка и другие.
ФОТО: Нижнее белье в стиле комиксов и сказок для тех, кто любит ролевые игры(1)
Foto: Vida Press
Компания Yandy представила коллекцию нижнего белья в стиле персонажей комиксов и сказок.
Среди героинь книг и кинематографа, вдохновивших создателей коллекции -
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