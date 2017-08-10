ФОТО: Нижнее белье в стиле комиксов и сказок для тех, кто любит ролевые игры

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Foto: Vida Press Компания Yandy представила коллекцию нижнего белья в стиле персонажей комиксов и сказок. Среди героинь книг и кинематографа, вдохновивших создателей коллекции -

Гермиона из "Гарри Поттера", Красная Шапочка, злодейка Ядовитый плющ, Чудо-Женщина, Круэлла Де Виль, Белоснежка и другие.

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