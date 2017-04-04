К 27 годам Пикси пережила более сотни различных процедур и операций, чтобы приблизиться к идеальной, по ее мнению, внешности. Известно, что помимо липосакции, маммопластики, ринопластики и инъекций филлеров у Фокс удалено шесть ребер. Модель всерьез намерена войти в Книгу рекордов Гиннесса, как женщина с самой тонкой талией.
Несмотря на признание, что увлечение пластическими операциями разрушило ее личную жизнь, останавливаться Пикси Фокс не намерена.
Недавно модель продемонстрировала своим подписчикам в Instagram результаты труда косметологов и пластических хирургов.