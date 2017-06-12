ФОТО: Персонажи картин классиков превратились в рэперов и знатоков уличной моды

Foto: instagram.com/copylab Год назад студент Джорджтаунского университета Крис Реллас нашел необычное применение навыкам фотошопа, добавив брендовые вещи на полотна классиков эпохи Возрождения. Сегодня на его Instagram-аккаунт подписано более 39 тысяч преданных поклонников, с нетерпением ждущих, когда герой очередной картины обзаведется свитшотом Supreme, очками RayBan или футболкой с надписью PornHub.

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