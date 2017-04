По словам Макелайнена, в северокорейских парикмахерских царит равноправие: и мужчинам, и женщинам разрешено по 15 вариантов стрижки.

"Хотя об окрашивании вы можете забыть", – отметил журналист.

Макелайнен также рассказал, что в одной из парикмахерских ему сделали самую популярную среди мужчин стрижку, и оказалось, что прическа в стиле лидера Северной Кореи Ким Чен Ына не пользуется наибольшим спросом у местных жителей.

Equality in North Korea: Both sexes have 15 approved haircut models. You can forget about dyeing your hair though. #ylemaailmalla #pyongyang pic.twitter.com/U9CoYwLgt0