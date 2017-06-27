С 21 по 25 июня в Великобритании прошел один из крупнейших фестивалей Европы - Glastonbury.

Как пишет британская пресса, в этом году фестиваль посетили около 200 тысяч человек. Утром поле, где располагалась эта огромная толпа напоминало очень большую свалку. Впрочем, организаторы быстро справляются с уборкой.

Для того, чтобы привести территорию в порядка, привлекли более 800 человек. По информации СМИ, после фестиваля осталось более тысячи тонн мусора, из которых 57 тонн - перерабатываемые отходы, еще 1022 тонны отправятся на свалку. В целом же уборка обойдется организаторам в 785 тысяч фунтов.