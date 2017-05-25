По словам автора, полотно он продал за семь минут, пишет эстонская пресса. Сумму Пильт назвать отказался, отметив лишь, что она была существенной. При этом СМИ отмечают, что президент художнику не позировала.
ФОТО: Президента Эстонии нарисовали голой и с татуировками(8)
Foto: Reuters/Scanpix
Эстонский художник Тойво Пильт нарисовал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обнаженной и с татуировками, опубликовав снимок своей работы в соцсетях.
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