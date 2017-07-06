ФОТО: "Самая большая грудь Латвии" показала себя до пластики

DELFI Showtime |





Foto: Instagram.com/victoriawildofficial/ Эротическая модель Виктория Уайлд, носящая неофициальный титул "самая большая грудь Латвии", показала, как выглядела ее нынешняя гордость до обращения к пластическим хирургам. Фото в стиле "до и после" она опубликовала в соцсетях, заодно спрашивая у подписчиков, что они предпочтут - искусственное тело или натуральное. Fake vs. Natural Here u can see my transformations #plasticsurgery #natural #blondegirl #bigboobs I was blonde, slim... and now curvy #bombshell Which do u prefer? A post shared by Victoria Wild 💎 (@victoriawildofficial) on Jul 4, 2017 at 3:38am PDT

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