Фото в стиле "до и после" она опубликовала в соцсетях, заодно спрашивая у подписчиков, что они предпочтут - искусственное тело или натуральное.
ФОТО: "Самая большая грудь Латвии" показала себя до пластики(10)
Foto: Instagram.com/victoriawildofficial/
Эротическая модель Виктория Уайлд, носящая неофициальный титул "самая большая грудь Латвии", показала, как выглядела ее нынешняя гордость до обращения к пластическим хирургам.
Заметили ошибку?
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.