Об этом Виктория сообщила подписчикам своего Instagram. "Я самая красивая женщина в мире. Поклоняйтесь мне", - написала она под очередным полуобнаженным снимком. Правда, далеко не все пользователи с ней согласились - некоторые люди в комментариях ужасаются тому, как человека может изменить пластическая хирургия.
ФОТО: "Самая большая грудь Латвии" считает себя первой красавицей(49)
Foto: Instagram.com/victoriawildofficial/
Эротическая модель из Латвии Виктория Уайлд, не раз попадавшая на страницы таблоидов, благодаря своему огромному бюсту, заявила, что она - самая красивая женщина мира.
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