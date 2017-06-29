Об этом Виктория сообщила подписчикам своего Instagram. "Я самая красивая женщина в мире. Поклоняйтесь мне", - написала она под очередным полуобнаженным снимком. Правда, далеко не все пользователи с ней согласились - некоторые люди в комментариях ужасаются тому, как человека может изменить пластическая хирургия.