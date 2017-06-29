Эротическая модель из Латвии Виктория Уайлд, не раз попадавшая на страницы таблоидов, благодаря своему огромному бюсту, заявила, что она - самая красивая женщина мира.

Об этом Виктория сообщила подписчикам своего Instagram. "Я самая красивая женщина в мире. Поклоняйтесь мне", - написала она под очередным полуобнаженным снимком. Правда, далеко не все пользователи с ней согласились - некоторые люди в комментариях ужасаются тому, как человека может изменить пластическая хирургия.

A post shared by Victoria Wild 💎 (@victoriawildofficial) on Apr 12, 2017 at 11:52am PDT



A post shared by Victoria Wild 💎 (@victoriawildofficial) on Mar 7, 2017 at 3:58pm PST



A post shared by Victoria Wild 💎 (@victoriawildofficial) on Feb 11, 2017 at 5:50am PST

