Жительница Германии Мартина Биг, которая является обладательницей самой большой груди в Европе, сфотографировалась в образе героини Памелы Андерсон из телесериала "Спасатели Малибу", пишет Daily Mail.

28-летняя женщина устроила фотосессию на пляже Венис Бич в Лос-Анджелесе, снявшись в красном купальнике.

"Ребенком я восхищалась Памелой Андерсон в "Спасателях Малибу", — призналась Мартина.

Биг, всегда мечтавшая быть чернокожей, в течение последних нескольких месяцев делала себе инъекции меланина, способствующего выработке темного пигмента в эпидермисе.

"Я думаю, что из меня как чернокожей женщины получилась очень красивая спасательница Малибу", — заявила немка.

Мартина увлеклась пластической хирургией в 2012 году. Биг потратила более 650 тысяч долларов на увеличение груди, в июне 2017 года она сделала операцию по увеличению объема ягодиц (глютеопластику). "Мне нужна попа под стать груди", — сказала женщина.