ФОТО: Самая красивая попка Бразилии произвела фурор в аэропорту

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Foto: Vida Press Обладательница титула Miss Bum Bum 2016 Эрика Канела произвела фурор в аэропорту Лиссабона. Появившись в зале ожидания, модель прогулялась в необычном наряде, вызвав изумление многочисленных пассажиров. На Эрике была маечка цвета национального флага Бразилии, сапоги и колготки и крошечные трусики.

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