ФОТО: Самая красивая попка Бразилии в карнавальной фотосессии

DELFI Showtime |





Foto: Vida Press Обладательница титула Miss Bum Bum Эрика Канела приняла участие в фотосессии в честь стартовавшего в конце прошлой недели в Бразилии ежегодного большого карнавала. Съемки, которые привлекли внимание множества прохожих, состоялись в центре Сан-Паулу.

1 ПОДЕЛИЛИСЬ

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.