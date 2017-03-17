Жительницу Тайваня Карину Линн, прославившуюся в сети в качестве самой сексуальной медсестры в мире, раскритиковали за публикацию нескромных, на взгляд ее Instagram-подписчиков, фотографий, пишет Daily Mail. В ответ 23-летняя девушка упрекнула недоброжелателей, отметив, что они завидуют.

Линн выразила уверенность, что ее снимки не понравились некоторым пользователям, так как она живет "более насыщенной", чем ее критики, жизнью. "Я не делаю фотографий с целью прославиться. Я это я — делаю вещи, которые делают меня счастливой, живу своей обычной жизнью и не считаю себя особенной", — заявила она. Линн также назвала хейтеров "ничтожествами, прячущимися за своими мониторами" и отметила, что они "ничего не добились в жизни".

За обновлениями страницы девушки следят порядка 290 тысяч пользователей. Она была медсестрой в клинике "Мин Шань" города Тайбэй, но недавно сменила место работы (Линн не упомянула название клиники, но отметила, что трудится по той же специальности).

Hi🤗 很多人說當護理人員後來都會變得很冷血..? 像今天有一位家屬最近都來護理站特別詢問病人的狀況，因為最近病況不佳，其實病人也好幾次這樣突然病況差，所以他們也簽署了不施行急救的同意書，我看的出來她臉上的疲倦，畢竟有一位久病臥床的家人，是不少壓力在身上的... 我們告訴她，病人狀況還是不穩定的，我們不能保證我們能做到什麼，但是我們盡力，剩下的是他自己的努力，她只是強忍淚水，不斷的跟我們道謝，我其實看了心也是很糾結，但是我們不能表現出來，畢竟這也是專業的一部分，我們不是冷血、不是不在乎，我們只是希望我們能做到的是讓家屬安心、讓病患獲得最好的護理照護。你可以批評我私底下的穿著那是你們的言論自由，但是我不能忍受的是你們質疑我的護理專業。 #我是護理師 #nursingismyskill #caringismyprofession A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Mar 14, 2017 at 7:16pm PDT

Hi😊 A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Mar 12, 2017 at 7:52pm PDT

You know,sneakers never die👻 @thekicks2016 A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Mar 11, 2017 at 3:14am PST

Because it's Thursday #tbt A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Mar 9, 2017 at 3:54am PST

好啦我回家睡覺了bye😪#niteshiftlife A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Feb 24, 2017 at 4:13pm PST

Nothing much to do on my day off A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Feb 23, 2017 at 1:28am PST

Summer is coming I'm so excited 💦 #throwbackagain A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Feb 20, 2017 at 12:41am PST

ZERO CHILL👅 A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Feb 7, 2017 at 5:03am PST

Here I am again #fittingroomselfie A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Feb 1, 2017 at 3:37am PST

Merry Xmas you lovely people in the world 😘😘😘 A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Dec 24, 2016 at 4:39am PST