Линн выразила уверенность, что ее снимки не понравились некоторым пользователям, так как она живет "более насыщенной", чем ее критики, жизнью. "Я не делаю фотографий с целью прославиться. Я это я — делаю вещи, которые делают меня счастливой, живу своей обычной жизнью и не считаю себя особенной", — заявила она. Линн также назвала хейтеров "ничтожествами, прячущимися за своими мониторами" и отметила, что они "ничего не добились в жизни".
За обновлениями страницы девушки следят порядка 290 тысяч пользователей. Она была медсестрой в клинике "Мин Шань" города Тайбэй, но недавно сменила место работы (Линн не упомянула название клиники, но отметила, что трудится по той же специальности).
Hi🤗 很多人說當護理人員後來都會變得很冷血..? 像今天有一位家屬最近都來護理站特別詢問病人的狀況，因為最近病況不佳，其實病人也好幾次這樣突然病況差，所以他們也簽署了不施行急救的同意書，我看的出來她臉上的疲倦，畢竟有一位久病臥床的家人，是不少壓力在身上的... 我們告訴她，病人狀況還是不穩定的，我們不能保證我們能做到什麼，但是我們盡力，剩下的是他自己的努力，她只是強忍淚水，不斷的跟我們道謝，我其實看了心也是很糾結，但是我們不能表現出來，畢竟這也是專業的一部分，我們不是冷血、不是不在乎，我們只是希望我們能做到的是讓家屬安心、讓病患獲得最好的護理照護。你可以批評我私底下的穿著那是你們的言論自由，但是我不能忍受的是你們質疑我的護理專業。 #我是護理師 #nursingismyskill #caringismyprofession