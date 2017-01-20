Претендентки на титул из нескольких десятков стран уже приехали в страну, чтобы подготовиться к важному для них событию. Увы, но представительниц стран Балтии среди них нет. Традиционно участниц ждут многочисленные репетиции, фотосессии, промо- и благотворительные мероприятия. Финал конкурса пройдет 30 января.