Претендентки на титул из нескольких десятков стран уже приехали в страну, чтобы подготовиться к важному для них событию. Увы, но представительниц стран Балтии среди них нет. Традиционно участниц ждут многочисленные репетиции, фотосессии, промо- и благотворительные мероприятия. Финал конкурса пройдет 30 января.
ФОТО: Самые красивые девушки мира съехались на конкурс "Мисс Вселенная"(8)
Foto: AP/Scanpix
В конце января на Филиппинах состоится финал уже 65-го международного конкурса красоты "Мисс Вселенная".
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