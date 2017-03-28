Живущие в Австралии сестры Люси и Анна Десинк, прославившиеся тем, что сделали себя идентичными с помощью пластических операций, задумались об очередном увеличении груди.

Не так давно они каялись в СМИ, что жалеют об операциях, однако теперь, похоже, передумали и сообщили, что нынешний размер груди их не устраивает и его срочно нужно увеличить. Об этом сестры Десинк сообщили в ролике, опубликованном на их канале в YouTube.

Люси и Анна пояснили, что всегда обладали весьма скромными достоинствами, однако первая операция по увеличению груди не принесла им удовлетворения - хирург оказался чересчур консервативным и сумел убедить девушек ограничиться небольшим размером имплантатов, о чем сестры позднее пожалели.

По признанию сестер, они хотят грудь вдвое больше нынешнего размера, однако на операцию у них пока недостаточно средств.

Как уже сообщалось, сестры родились с разницей в одну минуту, почти никогда не расстаются и едят одинаковую еду, чтобы поддерживать одинаковый вес. Они также спят в одной кровати и делят одного бойфренда на двоих. Люси и Анна встречаются с электромехаником Беном Бирном из их родного города Перта.

"Раньше у каждой из нас был свой бойфренд, но это было неудобно. Теперь все гораздо проще, и это здорово. Мы постоянно вместе — я и моя сестра. Это не странно для нас. У нас одинаковый вкус, так что, естественно, нам нравятся одни и те же парни. А мужчины всегда в глубине души мечтают о двух подружках", — объяснили сестры.