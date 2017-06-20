Самый красивый преступник США Джереми Микс стал звездой Недели мужской моды в Милане, сообщает The Huffington Post.

В минувшие выходные Микс принял участие в показе бренда Philipp Plein. Как пишет издание, американец "захватил" миланский подиум, что весьма неплохо для того, кто вышел из тюрьмы в марте 2016 года.

Это уже не первый пример сотрудничества Микса с дизайнером Филиппом Плейном. В феврале манекенщик участвовал в его показе в Нью-Йорке.

Микс прославился в 2014 году, когда полиция опубликовала его фотографию. Снимок быстро стал вирусным, и после выхода из тюрьмы в 2016-м американец занялся модельной карьерой.