Микс принял участие в показе коллекции Филиппа Плейна в рамках Недели моды в Нью-Йорке, став главной моделью показа. Как отмечают западные СМИ, дебют экс-правонарушителя в качестве модели прошел весьма успешно - на подиуме он выглядел истинным профессионалом.