ФОТО: Самый сексуальный преступник дебютировал на модном показе

DELFI Showtime |





Foto: Vida Press Американец Джереми Микс, которого называют самым сексуальным преступником в мире, впервые вышел на подиум. Микс принял участие в показе коллекции Филиппа Плейна в рамках Недели моды в Нью-Йорке, став главной моделью показа. Как отмечают западные СМИ, дебют экс-правонарушителя в качестве модели прошел весьма успешно - на подиуме он выглядел истинным профессионалом.

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