Французские телезвезды и герои светских репортажей Игорь и Гришка Богданофф, устроившие скандал в научном мире, сейчас уже совершенно не похожи на себя, но не жалеют о проделанных пластических операциях и процедурах.

Широко известными братья Богданофф стали после скандала в академической среде, когда выяснилось, что их научные работы и диссертации являются абсолютной белибердой - текст изобилует терминами, ссылками и формулами, но в целом не имеет никакого смысла. При этом рецензировали эти работы весьма уважаемые ученые из престижных вузов. Кое-кто даже склонен считать, что "диссертации" братьев - спланированный ими же розыгрыш с целью получить еще большую популярность.

А популярность - это именно то, к чему они стремятся. Еще в конце 1970-х братья, которые действительно изучали математику, попали на телевидение и стали вести популярное шоу о науке, став звездами телевидения. Первые изменения во внешности они решились сделать на рубеже веков, при этом долго скрывали, что используют достижения эстетической медицины. Впрочем, снимки до и после говорят сами за себя. Тем не менее, теперь 67-летние близнецы говорят, что не жалеют о пластике.