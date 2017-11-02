Для каждой из ангелов Victoria's Secret надеть Fantasy Bra, самый дорогой бюстгальтер на шоу, — это особая честь. В прошлом году ее удостоилась модель Жасмин Тукс, которой было доверено выйти на подиум в бюстгальтере из 18-каратного золота стоимостью $3 млн.

Ранее в драгоценных бюстгальтерах, выход в которых становится ключевой частью программы шоу, появлялись Жизель Бундхен, Тайра Бэнкс, Алессандра Амбросио, Лили Олдридж, Адриана Лима.

В этом году бюстгальтер "Шампанские ночи" оценивается в $2 млн — он украшен бриллиантами, желтыми сапфирами и голубыми топазами.