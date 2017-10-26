Свои свежие коллекции показали Lauma Lingerie, Rosme, V.O.V.A. и другие.
ФОТО: Стильно, красиво, сексуально. Латвийские бельевые бренды показали новые коллекции(20)
Foto: DELFI
25 октября в рамках Рижской недели моды прошел форум индустрии нижнего белья и показ коллекций местных брендов.
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