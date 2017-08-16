Еще один представитель списка самх богатых людей России заставил СМИ говорить о своей свадьбе. Бизнесмен Алексей Шаповалов в минувшие выходные устроил роскошное празднество по случаю своей женитьбы на модели Ксении Царицыной, с которой вместе уже 5 лет, пишет The Daily Mail.

Свадьба прошла в элитном подмосковном комплексе Barvikha Luxury Village, для гостей пели Полина Гагарина и группа "Ленинград".

Отметим, что Шаповалов и Царицына, которые воспитывают двух общих детей, уже давно называют друг друга мужем и женой, однако официально поженились только сейчас.

В России имя Алексея Шаповалова связывают с несколькими схемами ухода от уплаты налогов. Из-за конфликтов с чиновниками бизнесмен в 2012 году перехал в Дубай. В ОАЭ, судя по фотографиям в соцсетях модели, супруги живут роскошной жизнью. Например, в мае этого года Ксения похвасталась в соцсетях кольцом с огромным бриллиантом, подаренным ей Шаповаловым. "70k… Мой муж никогда не был скуп на подарки. Он посчитал, что 30 карат для меня слишком мало", - подписала видео, на котором демонстрирует украшение, Царицына. Для сравнения напомним, поп-дива Мэрайя Кэри получила в подарок на помолвку кольцо с бриллиантом в 35 карат, голливудской звезде Дженнифер Энистон подарили кольцо с камнем в 10 карат, у Ким Кардашьян – бриллиант в 19 карат. По примерным оценкам ювелиров, стоимость украшения Царицыной может доходить до 785 тысяч евро. И это по самым скромным подсчетам, отмечает "Комсомольская правда", ссылаясь на мнение ювелира Анатолия Черепанова. Оценку он сделал по снимку, а более точно цену можно назвать, если посмотреть сертификат. Тем не менее, ювелир отметил, что качество огранки, угол наклона граней, полировка и симметрия на высшем уровне. Британские таблоиды оценили кольцо в 9 миллионов евро.

Это было невероятно! Спасибо всем нашим друзьям, что разделили с нами этот великолепный день. Спасибо нашей большой и любящей семье. И конечно же Спасибо моим любимым организаторам этой шедевральной свадьбы. Это было незабываемо. White👰red❤️black🖤#грани A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Aug 13, 2017 at 7:26am PDT

❤️ A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Aug 13, 2017 at 4:19pm PDT

💑👰💍❤️ A post shared by Anastasia_Rafalovskaya (@anastasia_rafalovskaya) on Aug 14, 2017 at 12:49pm PDT

В прошедшую субботу в #barvikhaconcerthall состоялась свадьба Алексея Шаповалова и Ксении Царицыной. Ведущими праздника были Екатерина Варнава и Андрей Разыграев, а развлекали молодоженов и их гостей Полина Гагарина и группа "Ленинград". #wedding #barvikhaconcerthall #свадьба A post shared by Barvikha Concert Hall (@barvikhaconcerthall) on Aug 15, 2017 at 3:51am PDT

@shnurovs 👑👑👑👑👑👑👑👑 Реально 🔥🔥🔥🔥 #Ленинград#ШнуровСергей#crazygirl#пойдупройдусь#таняулыбайся A post shared by Директор Мяснофф✌️✌️✌️ (@tanya_bikmetova) on Aug 13, 2017 at 12:11am PDT

Не мог не сфотографироваться с обворожительной виновницей сегодняшнего торжества!) 😍😍😍 Ксюшенька, ещё раз поздравляю вас с Лёшей!) И пусть ваше будущее будет таким же ярким и крышесносным, как сегодняшний день!) 😰😳😵😁 #wedding #awesome #LoveIsInTheAir❤️ A post shared by Pavel Baranov (@pablo_ifbb) on Aug 12, 2017 at 11:33am PDT

Красивый и очень вкусный 😍🍰 #свадебныйторт A post shared by Katerina (@katerinabezukh) on Aug 13, 2017 at 6:44am PDT

Вот это энергетика😃✌🏼❤️ #сергейшнуров#вечеринка#свадьба A post shared by Katerina (@katerinabezukh) on Aug 12, 2017 at 2:18pm PDT

@polina_gagarin не оторвать взгляд 😍❤️ A post shared by Katerina (@katerinabezukh) on Aug 12, 2017 at 12:19pm PDT

Несравненные ведущие😍 A post shared by Katerina (@katerinabezukh) on Aug 12, 2017 at 11:19am PDT

Самые красивые жених и невеста❤️❤️❤️ Очень трогательный момент😍 #свадьба#женихиневеста A post shared by Katerina (@katerinabezukh) on Aug 13, 2017 at 6:57am PDT