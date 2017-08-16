Свадьба прошла в элитном подмосковном комплексе Barvikha Luxury Village, для гостей пели Полина Гагарина и группа "Ленинград".
Отметим, что Шаповалов и Царицына, которые воспитывают двух общих детей, уже давно называют друг друга мужем и женой, однако официально поженились только сейчас.
В России имя Алексея Шаповалова связывают с несколькими схемами ухода от уплаты налогов. Из-за конфликтов с чиновниками бизнесмен в 2012 году перехал в Дубай. В ОАЭ, судя по фотографиям в соцсетях модели, супруги живут роскошной жизнью. Например, в мае этого года Ксения похвасталась в соцсетях кольцом с огромным бриллиантом, подаренным ей Шаповаловым. "70k… Мой муж никогда не был скуп на подарки. Он посчитал, что 30 карат для меня слишком мало", - подписала видео, на котором демонстрирует украшение, Царицына. Для сравнения напомним, поп-дива Мэрайя Кэри получила в подарок на помолвку кольцо с бриллиантом в 35 карат, голливудской звезде Дженнифер Энистон подарили кольцо с камнем в 10 карат, у Ким Кардашьян – бриллиант в 19 карат. По примерным оценкам ювелиров, стоимость украшения Царицыной может доходить до 785 тысяч евро. И это по самым скромным подсчетам, отмечает "Комсомольская правда", ссылаясь на мнение ювелира Анатолия Черепанова. Оценку он сделал по снимку, а более точно цену можно назвать, если посмотреть сертификат. Тем не менее, ювелир отметил, что качество огранки, угол наклона граней, полировка и симметрия на высшем уровне. Британские таблоиды оценили кольцо в 9 миллионов евро.