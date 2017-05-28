Stipro skrējiens проводился уже в девятый раз. "Забег сильных" является первым и единственным в Латвии и странах Балтии экстремальным забегом массовой выносливости, который включает в себя классический кросс и элементы различных дисциплин силы и ловкости (преодоление грязи, водных пространств, разнообразных барьеров и препятствий и т.п.). Часть дистанции проложена на трассе по мотокроссу.

С 2010 по 2015 годы проводится в киногородке Cinevilla (Тукумский край, волость Слампе), с прошлого года переехал в Кегумс на базу Zelta Zirgs. Количество участников с каждым разом все больше: в 2013-м их было около 4000 человек, а в 2014-м — рекордные 6000.

В прежние годы забег для экстремалов проводился в начале мая (был приурочен к празднованию годовщины восстановления Независимости Латвии), то теперь он состоялся 27-28 мая. Это связано с тем, что в первых числах мая в Латвии довольно холодно (как правило, температура воздуха не превышает +4…+8 градусов) и многих потенциальных желающих тогда отпугивала погода. В этот раз было солнечно и тепло (около +20 градусов).

Stipro skrējiens — преодоление полосы препятствий на время. Если в первые годы был общий старт для всех желающих, сейчас же трассы делятся по уровню сложности и протяженности, есть личный и командный, мужской и женский, профессиональный и любительский зачеты, трассы для взрослых и детей. Кроме того, в этом году впервые соревнования проводились не один день, а два.

В каждый из дней были запланированы старты на 5, 7, 9 и 12 км. Выбор такого формата связан с тем, чтобы организаторы могли по возможности лучше обслуживать трассу, чтобы увеличить паузы между участниками, а также сократить очереди около препятствий. Новичкам предлагается дистанция на 5 км, традиционной считается дистанция на 9 км, а 12 км — для элиты и профи. Также третий год подряд организованы экстрим-забеги для детей от одного года до 12 лет.

По информации организаторов, в первый день "Забега сильных" количество участников составило около 2500 человек. Из них примерно 600 участников стартовали в самой легкой версии забега — "Izlūku skrējienā" ("Забег разведчиков"), а наиболее массовым стал групповой забег с участием 403 команд — им требовалось преодолеть 9 километров и 33 вида препятствий.

Победителями на дистанции "Izlūku skrējiena" стали: у женщин — Лаура Риекста, у мужчин — Сандис Кижло. Среди команд быстрейшей оказалась "VP Latgale".

28 мая будут соревноваться мужчины, женщины и элитная группа профессионалов.