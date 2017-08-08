Девушки, которые борются за титул Miss Bum Bum, надели вместо более привычных для фотосессий этого конкурса стрингов мужские трусы.
ФОТО: Участницы конкурса Miss Bum Bum примерили мужские трусы
Foto: Vida Press
Участницы популярного бразильского конкурса на самую красивую попку приняли участие в необычной фотосессии.
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