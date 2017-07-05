ФОТО: Участники Gumball 3000 устроили в Риге жаркую вечеринку

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Foto: Publicitātes foto Знаменитое ралли Gumball 3000 - это не только роскошные автомобили, но и веселые вечеринки. Участники стартовавшего на днях в Риге международного автопробега традиционно отметили его в клубе Coyote Fly. Среди гостей вечеринки были не только участники ралли, но и местные любители бурной ночной жизни. Особую программу представили танцовщицы клуба.

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