Лоу сделала снимок, когда находилась на борту лодки, плывущей по реке Хэйстингс. "У нас произошла интересная встреча с афалиной, на спине которой застрял осьминог", — сказала она.

По словам австралийки, дельфин выпрыгнул из воды, пытаясь избавиться от моллюска и съесть его. Женщина отметила, что подобный кадр можно считать редкостью.

Octopus rode a dolphin in a bid to escape being eaten https://t.co/sxKggNo9xL