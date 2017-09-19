В минувшие выходные в одном из самых дорогих ресторанов "Сафиса" прошла свадьба Карена Карапетяна - сына российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна, входящего в список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. По последним данным, его состояние оценивается в 4,6 млрд долларов.
Среди гостей традиционно было много поп-звезд не только из России: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Эрос Рамазотти, Николай Басков, Вера Брежнева, группа "Ленинград" и другие. Вели праздник Андрей Малахов и Ксения Собчак.