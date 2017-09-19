В минувшие выходные в одном из самых дорогих ресторанов "Сафиса" прошла свадьба Карена Карапетяна - сына российского миллиардера армянского происхождения Самвела Карапетяна, входящего в список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. По последним данным, его состояние оценивается в 4,6 млрд долларов.

Среди гостей традиционно было много поп-звезд не только из России: Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Эрос Рамазотти, Николай Басков, Вера Брежнева, группа "Ленинград" и другие. Вели праздник Андрей Малахов и Ксения Собчак.

#karenlilit #karenlilitwedding 💗

A post shared by Lilit💫 (@karapetyan_lilit_) on Sep 17, 2017 at 2:38pm PDT

My universe💫 Спасибо всем за поздравления😊 Очень очень приятно!)

A post shared by Lilit💫 (@karapetyan_lilit_) on Sep 17, 2017 at 6:36am PDT

@zuhairmuradofficial @karapetyan_lilit_ @georgiykot

A post shared by EVENT DESINGER▪️ ARAM LOBYAN (@aram_sargisovich) on Sep 17, 2017 at 12:16pm PDT

#KarenLilitWedding #karenlilit

A post shared by @vogue._.style on Sep 18, 2017 at 5:23am PDT

🌸 #karenlilit

A post shared by Tata S. Karapetian (@tatakey) on Sep 17, 2017 at 7:38am PDT