Западные журналисты признали 30-летнюю жительницу норвежской деревни Аскер Гунн Нартен самой красивой пожарной в мире.

Спасательница модельной внешности публикует свои фото в Instagram, на который подписаны больше 55 тысяч человек, сообщает Daily Star.

По словам красавицы, мама не одобрила выбор профессии дочери. "Она сказала: "Зачем тебе это? Я не знаю ни одной женщины-пожарной". Я ответила: "Мне это интересно, так что почему нет", — рассказала Нартен.

По словам норвежки, многие мужчины пугаются, узнав о том, кем работает девушка. "Они считают эту профессию невероятно опасной. На это я отвечаю, что нужно просто все делать правильно, и тогда ничего не случится", — заявила Гунн.

Нартен не только тушит пожары, но и работает частным тренером по фитнесу. В Instagram она часто пишет о тренировках.