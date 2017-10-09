Победительницей первого в истории конкурса красоты "Мисс мира на инвалидной коляске" стала 23-летняя студентка из Беларуси Александра Чичикова, опередившая в финале 22 других участниц.

Состязание прошло в Варшаве 7 октября, сообщает портал "Беларусь Сегодня". Александра приняла решение об участии в конкурсе спонтанно, отправив заявку лишь в самый последний день, и никому не рассказывала о своих планах, пока не получила приглашение приехать в Польшу.

Перелом позвоночника девушка получила в 17 лет, случайно выпав из окна 3-го этажа строящегося семейного дома. Александра провела в больнице четыре месяца и с тех пор передвигается в инвалидной коляске. Неспособность ходить не мешает белоруске успешно учиться на психолога, выступать в театре и работать в колл-центре гипермаркета услуг.