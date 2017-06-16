ФОТО: В Риге отметили премьеру "Спасателей Малибу"

DELFI Showtime |





Foto: DELFI На большие экраны вышла полнометражная версия "Спасателей Малибу" (Baywatch). Премьеру фильма отметили и в Риге. 15 июня в кинотеатре Citadele состоялся показ фильма, где зрителей развлекали "спасатели" в фирменных красных купальниках.

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