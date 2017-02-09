Первая часть трилогии, несмотря на многочисленную критику, собрала в прокате более 500 миллионов долларов. Поклонники с нетерпением ждали продолжения любовной истории Анастейши Стил и красавчика-бизнесмена с необычными сексуальными предпочтениями Кристиана Грея.