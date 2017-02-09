ФОТО: В Риге отметили выход продолжения "50 оттенков серого"

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Foto: Publiciātes foto 8 февраля в кинотеатре Citadele отметили премьеру продолжения нашумевшего эротического блокбастера " Пятьдесят оттенков серого " - "На пятьдесят оттенков темнее". Первая часть трилогии, несмотря на многочисленную критику, собрала в прокате более 500 миллионов долларов. Поклонники с нетерпением ждали продолжения любовной истории Анастейши Стил и красавчика-бизнесмена с необычными сексуальными предпочтениями Кристиана Грея.

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