Первая часть трилогии, несмотря на многочисленную критику, собрала в прокате более 500 миллионов долларов. Поклонники с нетерпением ждали продолжения любовной истории Анастейши Стил и красавчика-бизнесмена с необычными сексуальными предпочтениями Кристиана Грея.
ФОТО: В Риге отметили выход продолжения "50 оттенков серого"
Foto: Publiciātes foto
8 февраля в кинотеатре Citadele отметили премьеру продолжения нашумевшего эротического блокбастера "Пятьдесят оттенков серого" - "На пятьдесят оттенков темнее".
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