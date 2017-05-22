20 мая на Ратушной площади в центре Риги прошел яркий весенний карнавал. На ежегодном фестивале Майского Графа, организованном на базе старинной средневековой традиции, в турнирных боях был выбран лучший воин города и защитник Риги.

Жаркий субботний день 20 мая в Старой Риге был расцвечен яркими красками весеннего карнавала – на Ратушной площади прошел фестиваль "Майский Граф". Ежегодно в канравале принимают участие и сами рижане, и многочисленные гости города. Многие участники специально приезжают на этот праздник, заранее готовя исторические, карнавальные и фантазийные костюмы разных эпох.

"Фестиваль Майского Графа – это карнавальная сказка на основе старинной Рижской традиции, которой по официальным источникам в этом году уже целых 540 лет. Мы стараемся в этом празднике объединить всю красоту и гармонию Риги в разные эпохи и времена, от времён создания города и вплоть до наших дней. Рижский фестиваль Майского Графа относится к майским праздникам плодородия, проходящим в разных странах Европы в честь наступления весны. Мы хотим показать все разнообразие культур и эпох, гармоничное сочетание истории с современностью" - говорит организатор фестиваля Ирина Курпниеце.

"На нашем фестивале представлены и фантазийные образы. Таким образом мы не ограничиваем творчество участников, а наоборот – даем людм возможность воплотить в жизнь свои фантазии и мечты. Ведь именно так мы можем сделать свою жизнь более яркой и красочной. Мы любим верить в сказку и верим, что можем изменять свой мир сами, принося этим радость и себе, и любимому городу", - рассказывает Ирина Курпниеце.

По старинной традиции, на фестивале прошли турнирные бои на титул лучшего воина города. В этом году им стал 18-летний Илья Иванов, боец клуба Golden Glory, курсант Латвийской армии (Studentu Bataljona Zemessargi). Илья в свободное время работает поваром в юрмальском ресторане, седьмой год занимается кик-боксингом. Друг пригласил Илью на турнир мечников, и Илья совершенно не ожидал такого поворота событий.

Лучший воин города избирал свою даму сердца – Майскую Графиню, которой стала Елизавета Кашникова, которая подготовила для праздника костюм шотландской принцессы Мерриды из мультфильма "Храбрая Сердцем". Елизавета увлекается костюмами.

"С Графом я познакомилась только на празднике. С ним было и сложно и весело танцевать танец Майского Графа. Три года назад я впервые пришла на этот праздник и теперь всегда стараюсь найти время для участия в этом мероприятии, где бы я ни путешествовала и чем бы не занималась. Я уже четыре года занимаюсь костюмами и хочу заниматься этим всегда" - говорит Майская Графиня.

"Фестиваль ежегодно организуется силами самих рижан и для рижан. Весь праздник проводится силами волонтеров и энтузиастов, с радостью предлагающих свою помощь. Отклики посетителей и участников свидетельствуют о том, что этот праздник нужен людям для раскрытия внутреннего потенциала. Потому что только от нас зависит, в каком мире жить – ярком, радостном и красочном, или в серых рутинных буднях", - говорит организатор фестиваля, председатель правления общественной организации "Альтернативная Реальность" Ирина Курпниеце.

Фото - Сергей Гетман

