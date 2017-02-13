Пользователи сети обратили внимание на американку Эйприл Глорию, внешне похожую на певицу Тейлор Свифт, сообщает BuzzFeed.

Глория известна среди американских поклонников видеоигр как одна из самых популярных косплееров. Девушка перевоплощается в героинь серий Skyrim и "Ведьмак". Кроме того, она увлекается проведением прямых трансляций с прохождением видеоигр.

В Instagram Глории сотни пользователей оставляют комментарии под фотографиями, в которых спорят о сходстве девушки с Тейлор Свифт. Большинство соглашаются, что косплеера действительно не отличить от популярной певицы. Кроме того, Глория любит фотографироваться со своей кошкой, чем славится и Свифт.

Сама Глория пока никак не комментирует всплеск своей популярности и разговоры о новом двойнике Свифт.

В сентябре 2016 года BuzzFeed рассказало о популярной в сети конспирологической теории, согласно которой Тейлор Свифт является родственницей известной сатанистки Зины ЛаВей. Приверженцы этой теории отмечают, что явное сходство Свифт с идеологом культа не случайно: по их мнению, всемирно известная певица — клон ЛаВей.